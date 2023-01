Das Instrument 3FV KYG8268W1024 SOLARGIGA ENERGY H. HD-01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 16.01.2023 The instrument 3FV KYG8268W1024 SOLARGIGA ENERGY H. HD-01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.01.2023 and ex capital adjustment on 16.01.2023