Das Instrument 2FB US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.12.2022 The instrument 2FB US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.12.2022