Das Instrument BTPC SE0001137985 ACTIVE BIOTECH SK 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.11.2023 und ex Kapitalmassnahme am 15.11.2023 The instrument BTPC SE0001137985 ACTIVE BIOTECH SK 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.11.2023 and ex capital adjustment on 15.11.2023