Das Instrument JUMF IE00BJRCLK89 JPM ICAV-US EQ.M.-F.DL AC ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 15.11.2022 The instrument JUMF IE00BJRCLK89 JPM ICAV-US EQ.M.-F.DL AC ETF is traded cum capital adjustment on 14.11.2022 and ex capital adjustment on 15.11.2022