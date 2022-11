Das Instrument YAS FR0000072894 CAST S.A. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 15.11.2022 The instrument YAS FR0000072894 CAST S.A. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.11.2022 and ex capital adjustment on 15.11.2022