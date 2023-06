Das Instrument 3IM IM00B28ZPX83 MANX FINL GRP PLC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2023 The instrument 3IM IM00B28ZPX83 MANX FINL GRP PLC EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2023 and ex capital adjustment on 15.06.2023