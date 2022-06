Das Instrument TABA IE00BKP52691 T.E.IT.IG BD EOA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2022 The instrument TABA IE00BKP52691 T.E.IT.IG BD EOA ETF is traded cum capital adjustment on 14.06.2022 and ex capital adjustment on 15.06.2022