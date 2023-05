Das Instrument R9N CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 15.05.2023 The instrument R9N CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.05.2023 and ex capital adjustment on 15.05.2023