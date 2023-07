Das Instrument F7H4 GB0030190366 FST SENT-SI GL.EM LDRS AA INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 14.07.2023 The instrument F7H4 GB0030190366 FST SENT-SI GL.EM LDRS AA INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 13.07.2023 and ex capital adjustment on 14.07.2023