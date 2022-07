Das Instrument E7CD FR0012789949 EUROPCAR MO.GRP A EO 0,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.07.2022 The instrument E7CD FR0012789949 EUROPCAR MO.GRP A EO 0,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.07.2022 and ex capital adjustment on 14.07.2022