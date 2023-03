Das Instrument LESG LU1769088581 MUL-LYX.MSCI EM ESG L.E.A ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 14.03.2023 The instrument LESG LU1769088581 MUL-LYX.MSCI EM ESG L.E.A ETF is traded cum capital adjustment on 13.03.2023 and ex capital adjustment on 14.03.2023