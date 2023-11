Das Instrument T0U0 US87807D2027 TC BIOPHARM(HLD.)SP.ADS/1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.11.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.11.2023 The instrument T0U0 US87807D2027 TC BIOPHARM(HLD.)SP.ADS/1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.11.2023 and ex capital adjustment on 13.11.2023