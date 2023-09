Weitere Suchergebnisse zu "Naspers":

Das Instrument NNW ZAE000015889 NASPERS LTD. N RC-,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.09.2023 The instrument NNW ZAE000015889 NASPERS LTD. N RC-,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.09.2023 and ex capital adjustment on 13.09.2023