Das Instrument 3FG US02607T1097 NECESSITY RETAIL REIT EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.09.2023 The instrument 3FG US02607T1097 NECESSITY RETAIL REIT EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.09.2023 and ex capital adjustment on 13.09.2023