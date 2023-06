Das Instrument XTR0 CA98387W2058 X-TERRA RESOURCES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.06.2023 The instrument XTR0 CA98387W2058 X-TERRA RESOURCES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2023 and ex capital adjustment on 13.06.2023