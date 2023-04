Das Instrument XC2R GB00BL6XZ716 CAPITAL + REGIONAL LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.04.2023 The instrument XC2R GB00BL6XZ716 CAPITAL + REGIONAL LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.04.2023 and ex capital adjustment on 13.04.2023