Das Instrument 4M9 FI4000507488 PURMO GROUP OYI EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.04.2023 The instrument 4M9 FI4000507488 PURMO GROUP OYI EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.04.2023 and ex capital adjustment on 13.04.2023