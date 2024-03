Das Instrument 7NM NO0010317340 NORDIC MINING ASA NK -,60 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.03.2024 The instrument 7NM NO0010317340 NORDIC MINING ASA NK -,60 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.03.2024 and ex capital adjustment on 13.03.2024