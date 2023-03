Das Instrument 7A9 US04522R1014 ASLAN PHARMACEUT. ADR/5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.03.2023 The instrument 7A9 US04522R1014 ASLAN PHARMACEUT. ADR/5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.03.2023 and ex capital adjustment on 13.03.2023