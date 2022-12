Das Instrument 0MZ0 CA7557542072 READY SET GOLD CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.12.2022 The instrument 0MZ0 CA7557542072 READY SET GOLD CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.12.2022 and ex capital adjustment on 12.12.2022