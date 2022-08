Das Instrument XCW IT0000784154 SOC. CATTOLICA DI ASS. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.08.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.08.2022 The instrument XCW IT0000784154 SOC. CATTOLICA DI ASS. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.08.2022 and ex capital adjustment on 12.08.2022