Das Instrument 540G LU1681043755 AIS-MSCI EA.EU.EX.RUS.EOC ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2023 The instrument 540G LU1681043755 AIS-MSCI EA.EU.EX.RUS.EOC ETF is traded cum capital adjustment on 11.05.2023 and ex capital adjustment on 12.05.2023