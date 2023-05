Das Instrument E2Z ES0157097017 ALMIRALL S.A. EO -,12 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2023 The instrument E2Z ES0157097017 ALMIRALL S.A. EO -,12 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2023 and ex capital adjustment on 12.05.2023