Das Instrument LWK1 US28202V1089 EFFECTOR THERAPEU. CL.A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 12.01.2024 The instrument LWK1 US28202V1089 EFFECTOR THERAPEU. CL.A EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.01.2024 and ex capital adjustment on 12.01.2024