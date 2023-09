Das Instrument 77W GG00BMH3TR59 SCHIEHALLION FD CDL EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 11.09.2023 The instrument 77W GG00BMH3TR59 SCHIEHALLION FD CDL EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.09.2023 and ex capital adjustment on 11.09.2023