Das Instrument G8P US37951Q2021 GLOBAL PORTS IN.GDR R.S/3 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 11.04.2023 The instrument G8P US37951Q2021 GLOBAL PORTS IN.GDR R.S/3 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.04.2023 and ex capital adjustment on 11.04.2023