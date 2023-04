Das Instrument NMK2 CA6540141091 NICKEL ROCK RESOURCES INC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 11.04.2023 The instrument NMK2 CA6540141091 NICKEL ROCK RESOURCES INC EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.04.2023 and ex capital adjustment on 11.04.2023