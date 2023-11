Das Instrument XRUE LU0212992860 AXA WLD-FR.EU.MICR.ATEOPF INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.11.2023 und ex Kapitalmassnahme am 10.11.2023 The instrument XRUE LU0212992860 AXA WLD-FR.EU.MICR.ATEOPF INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 09.11.2023 and ex capital adjustment on 10.11.2023