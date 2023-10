Das Instrument 18MF FR0010755611 AMUNDI ETF LEV. USA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 10.10.2023 The instrument 18MF FR0010755611 AMUNDI ETF LEV. USA ETF is traded cum capital adjustment on 09.10.2023 and ex capital adjustment on 10.10.2023