Das Instrument 61L1 SE0016278196 SECTRA AB B (P.S.) EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 10.10.2022 The instrument 61L1 SE0016278196 SECTRA AB B (P.S.) EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.10.2022 and ex capital adjustment on 10.10.2022