Das Instrument O5P SG2P56002559 FAR EAST ORCHA.-LOC-SD-50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 10.05.2023 The instrument O5P SG2P56002559 FAR EAST ORCHA.-LOC-SD-50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2023 and ex capital adjustment on 10.05.2023