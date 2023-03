Das Instrument X026 LU0392496344 LYX EUROPE SMALLCAP ETF I ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 10.03.2023 The instrument X026 LU0392496344 LYX EUROPE SMALLCAP ETF I ETF is traded cum capital adjustment on 09.03.2023 and ex capital adjustment on 10.03.2023