Das Instrument K6Q SE0003553130 WNTRESEARCH AB SK -,09 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2024 The instrument K6Q SE0003553130 WNTRESEARCH AB SK -,09 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2024 and ex capital adjustment on 10.01.2024