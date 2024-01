Das Instrument 84F NO0010969108 NORSK TITANIUM NK-,08 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2024 The instrument 84F NO0010969108 NORSK TITANIUM NK-,08 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2024 and ex capital adjustment on 10.01.2024