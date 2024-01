Das Instrument S9W CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2024 The instrument S9W CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2024 and ex capital adjustment on 10.01.2024