Das Instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 09.08.2023 The instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.08.2023 and ex capital adjustment on 09.08.2023