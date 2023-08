Das Instrument NMP GB00B5TWCQ18 NATL MILK RECORDS LS -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 09.08.2023 The instrument NMP GB00B5TWCQ18 NATL MILK RECORDS LS -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.08.2023 and ex capital adjustment on 09.08.2023