Das Instrument CLRS US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.06.2023 The instrument CLRS US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.06.2023