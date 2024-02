Das Instrument GP7 US1535271068 CENTRAL GAR. + PET DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 09.02.2024 The instrument GP7 US1535271068 CENTRAL GAR. + PET DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.02.2024 and ex capital adjustment on 09.02.2024