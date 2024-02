Das Instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRONES S.A. EO-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 09.02.2024 The instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRONES S.A. EO-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.02.2024 and ex capital adjustment on 09.02.2024