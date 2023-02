Das Instrument 1WB0 US57778N2080 MAWSON INFRA.GRP. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.02.2023 The instrument 1WB0 US57778N2080 MAWSON INFRA.GRP. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.02.2023