Das Instrument HUT GB00B580MF54 HURRICANE ENERGY LS -,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 08.06.2023 The instrument HUT GB00B580MF54 HURRICANE ENERGY LS -,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.06.2023 and ex capital adjustment on 08.06.2023