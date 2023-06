Das Instrument 8ZU FR0014005AL0 ANTIN INFRASTR.PRT EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 08.06.2023 The instrument 8ZU FR0014005AL0 ANTIN INFRASTR.PRT EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.06.2023 and ex capital adjustment on 08.06.2023