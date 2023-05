Das Instrument 5FC IL0011747214 KB RECYC.INDUS.LTD CD-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 08.05.2023 The instrument 5FC IL0011747214 KB RECYC.INDUS.LTD CD-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2023 and ex capital adjustment on 08.05.2023