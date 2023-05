Das Instrument VAU CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 08.05.2023 The instrument VAU CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.05.2023 and ex capital adjustment on 08.05.2023