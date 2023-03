Das Instrument N1O US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 08.03.2023 The instrument N1O US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.03.2023 and ex capital adjustment on 08.03.2023