Das Instrument RLF KYG5635P1090 LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 07.07.2023 The instrument RLF KYG5635P1090 LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.07.2023 and ex capital adjustment on 07.07.2023