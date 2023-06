Das Instrument ROC NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1 INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 07.06.2023 The instrument ROC NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1 INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 06.06.2023 and ex capital adjustment on 07.06.2023