Das Instrument 4XO CA77937B2003 ROVER METALS CORP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 07.02.2024 The instrument 4XO CA77937B2003 ROVER METALS CORP EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.02.2024 and ex capital adjustment on 07.02.2024