Das Instrument US5160121019 LANNETT CO. INC. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 07.02.2023 The instrument US5160121019 LANNETT CO. INC. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 07.02.2023